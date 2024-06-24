Баку, 24 июня, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Трое сотрудников полиции и один гражданский погибли в результате стрельбы в Баку, которую открыл из охотничьего ружья неоднократно судимый мужчина. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.

Petrov Sergey/Global Look Press

Отмечается, что в посёлке Шувелан Хазарского района Баку неоднократно судимый и находящийся в розыске мужчина оказал полицейским сопротивление во время задержания.

«Он выстрелил из охотничьего ружья… и убил трёх полицейских и одного гражданского», — говорится в сообщении.

После этого правоохранители нейтрализовали стрелявшего, по этому факту возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня мужчина расстрелял покупателей в супермаркете в городе Фордайс в штате Арканзас. В результате этого погибли четыре человека и ещё 14 получили ранения.

В ходе конфликта со стрельбой на одном из предприятий Рязани 18 июня один человек погиб и ещё один получил ранение. Правоохранители задержали стрелявшего из охотничьего гладкоствольного оружия, которым оказался 66-летний мужчина.

В Москве 21 мая в результате стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека. Позднее в МВД сообщили, что семерых участников массовой драки удалось задержать.