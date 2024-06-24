Пекин, 24 июня, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика с радостью воспринимает курс на укрепление сотрудничества России и КНДР. Об этом заявил руководитель Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета профессор Люй Чао.

Kremlin Pool/Global Look Press

Эксперт отметил, что Китай, Россия и Северная Корея ― дружественные соседи, которые обладают высокой степенью политического взаимодоверия.

«Поэтому Китайская Республика с радостью смотрит на то, как отношения России и Северной Кореи крепнут и становятся более тесными», ― подчеркнул Чао.

Аналитик считает, что это придаст стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах КНР. Он также добавил, что подписанный президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве ― это соглашение, принятое двумя суверенными державами, и оно не должно подвергаться вмешательству других государств.

Как сообщало ИА Регнум, договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Путин и Ким Чен Ын подписали по итогам переговоров 19 июня в Пхеньяне.

По словам российского лидера, документ должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира. Документ, предполагающий развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, поднял союзнические отношения двух стран на новый, высокий уровень, добавил он.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время.

Целью нового документа, добавил Ушаков, будет обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Посол США в Японии Рам Эмануэль считает, что государственные визиты российского лидера Владимира Путина в КНДР, а затем во Вьетнам реализовали худшие опасения Белого дома. По его словам, четыре дня президента России в Азии разозлили Вашингтон, потрясли Пекин и ряд индо-тихоокеанских стран.