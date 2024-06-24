Москва, 24 июня, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Уголовное дело бывшего главы холдинга «АФК Система» Евгения Новицкого пополнилось новыми фигурантами. По версии следствия, совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» 58-летний Сергей Васильев и 57-летний Константин Бейрит, которых уже задержали, имеют прямое отношение к мошенничеству в особо крупных размерах вместе с Новицким и несколькими обвиняемыми.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Статуя Фемиды

Состоятельных бизнесменов подозревают в хищении в 2018–2019 годах 8,8 млрд рублей у шести негосударственных пенсионных фондов, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

По предварительному сговору была проведена сделка по продаже Новицкому Васильевым и Бейритом «Первого национального пенсионного фонда». Позже из него они вывели 3,2 млрд рублей.

В числе пострадавших ещё пять фондов на общую сумму 8,857 млрд рублей.

Все эти НПФ лишились лицензии и прошли через процедуру банкротства. Потерпевшей стороной по делу числится правопреемник фондов — Агентство по страхованию вкладов.

Предполагается, что 24 июня задержанным суд определит меру пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, председатель совета директоров и совладелец инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев 22 июня был задержан в Тверской области. Интерес следствия к Васильеву связан с громким делом ранее арестованного экс-главы инвесткомпании «Система» миллиардера Евгения Новицкого.

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 20 августа Евгения Новицкого.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего чиновника Министерства сельского хозяйства России Олега Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более 2 млрд рублей.