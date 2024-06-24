* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Вашингтон, 24 июня, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о сложной для ВСУ ситуации в зоне боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Плохая новость заключается в том, что ситуация довольно сложная», — признал глава ГУР в интервью американской газете The Philadelphia Inquirer.

На вопрос журналистов, смогут ли украинские войска остановить продвижение России, Буданов ответил, что натиск будет продолжаться ещё минимум месяц, и легче не станет.

Он отказался от комментариев о способности ВСУ удержать Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Буданов сказал, что украинские военные нуждаются в оружии, даже при возросших по сравнению с несколькими месяцами назад объёмах поставок.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ несут на фронте катастрофические потери, сопоставимые с утратой целой бригады военных в день, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, сейчас Вооружённые силы России «занимаются истощением украинских сил, и этот процесс ускоряется». Кроме того, добавил Джонсон, ресурсы, которые западные страны передают Украине, не бесконечны.

11 июня британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские военные сохраняют инициативу и контролируют ситуацию в Харьковской области, несмотря на усилия ВСУ. Эксперт отметил, что командование украинской армии продолжает отправлять на это направление дополнительные подкрепления и резервы.

Армия России владеет инициативой на всей линии фронта, снижая боевой потенциал противника, заявил 21 июня министр обороны Андрей Белоусов. Коллективный Запад стремится сдержать развитие РФ и сломать её независимый политический курс, но граждане могут быть уверены, что вооружённые силы смогут обеспечить стране суверенитет, подчеркнул глава Минобороны.