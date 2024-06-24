Дербент, Дагестан, 24 июня, 2024, 04:57 — ИА Регнум. В мессенджерах и соцсетях появились видео от очевидцев, на кадрах которых есть моменты стрельбы по полицейским в Дербенте в Дагестане 23 июня.

Samovar.travel Дербент

На кадрах люди в чёрном целятся в полицейских.

«Вот такое творится, двоих «завалили». Здесь идёт кошмар», — прокомментировал автор, не выбирая выражений от эмоций.

Также местные жители выложили в Сеть видео горящей синагоги после вооруженного нападения террористов.

Густые клубы дыма и огонь охватили здание синагоги и поднимаются в небо.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане продолжаются необходимые оперативные мероприятия, а также поиск пособников террористов.

В результате проведения контртеррористической операции в Дербенте ликвидировали двоих боевиков, в Махачкале — троих.

Ночью 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов информировал об уничтожении шести террористов. По его словам, активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена, но розыск продолжат до выявления всех участников «спящих ячеек».

23 июня в Дагестане в терактах погибли и пострадали более 15 правоохранителей, а также несколько мирных граждан. Кроме того, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. Ему боевики перерезали горло.

Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщили в правоохранительных органах.