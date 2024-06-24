В Сети появилось видео нападения на полицию в Дербенте
Появились видео нападения боевиков на полицейских и горящей синагоги в Дербенте
Дербент, Дагестан, 24 июня, 2024, 04:57 — ИА Регнум. В мессенджерах и соцсетях появились видео от очевидцев, на кадрах которых есть моменты стрельбы по полицейским в Дербенте в Дагестане 23 июня.
На кадрах люди в чёрном целятся в полицейских.
«Вот такое творится, двоих «завалили». Здесь идёт кошмар», — прокомментировал автор, не выбирая выражений от эмоций.
Также местные жители выложили в Сеть видео горящей синагоги после вооруженного нападения террористов.
Густые клубы дыма и огонь охватили здание синагоги и поднимаются в небо.
Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане продолжаются необходимые оперативные мероприятия, а также поиск пособников террористов.
В результате проведения контртеррористической операции в Дербенте ликвидировали двоих боевиков, в Махачкале — троих.
Ночью 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов информировал об уничтожении шести террористов. По его словам, активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена, но розыск продолжат до выявления всех участников «спящих ячеек».
23 июня в Дагестане в терактах погибли и пострадали более 15 правоохранителей, а также несколько мирных граждан. Кроме того, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. Ему боевики перерезали горло.
Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщили в правоохранительных органах.