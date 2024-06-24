Лондон, 24 июня, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Атака Севастополя американскими ракетами ATACMS вызовет усиление обеспокоенности США в связи со снятием запрета на удары поставляемым вооружением по территории России. Об этом 23 июня написала британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Этот удар вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу смягчения правил, которые он установил для Украины в отношении использования американского снаряжения для нанесения ударов по России», — указали в публикации.

По словам автора статьи, Украина ситуацию не прокомментировала. При этом в Киеве хотят иметь больше свободы для нанесения ударов вглубь России, а в США обеспокоены потенциальной эскалацией конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали на отдыхающих в прибрежной зоне людей, в том числе детей. Подрыв осколочной боевой части американской ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Кроме того, все полётные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США, заявили в Минобороны России.

За медицинской помощью в больницы Севастополя обратился 151 человек, госпитализированы 82 пострадавших, в их числе около 30 детей разного возраста.

Ночью 24 июня в Севастополь прилетела бригада медиков Федерального центра медицины катастроф. 35 специалистов развезли по больницам. Врачи сразу же приступили к осмотру пострадавших.

В Пентагоне от комментариев удара ВСУ по Севастополю отказались.

Поздним вечером 24 июня в Севастополе объявляли воздушную тревогу, но через десять минут её отменили.