Махачкала, 24 июня, 2024, 02:57 — ИА Регнум. В Дербенте спецслужбы во время контртеррористической операции ликвидировали двоих боевиков, ещё троих нейтрализовали в Махачкале. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

«В результате проведённого в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале — трое бандитов», — заявили в НАК.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня при терактах в Махачкале и Дербенте погибли семеро сотрудников правоохранительных органов, один из них начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев. Он получил тяжёлое ранение при нападении террористов в Дербенте. Врачи не смогли его спасти.

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали и допрашивали из-за возможной причастности его сыновей к терактам. По месту жительства Омарова прошли обыски.

Число погибших в результате атак террористов в Дагестане возросло до девяти, семеро из них — правоохранители, 25 человек пострадали.

Всех, кто пострадал в результате перестрелки в Махачкале 23 июня, прооперировали. Пациенты находятся под присмотром врачей, сообщил мэр города Юсуп Умавов.