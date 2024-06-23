Махачкала, 24 июня, 2024, 02:31 — ИА Регнум. В Дагестане до семи человек увеличилось число погибших в результате терактов. Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах республики.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

«Известно о как минимум семи погибших сотрудниках правоохранительных органов», — сообщил он.

Ранее в МВД Дагестана подтверждали гибель шести правоохранителей.

Как передавало ИА Регнум, боевики 23 июня совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В общей сложности в ходе контртеррористической операции в Дагестане нейтрализовали пять боевиков, уточнил Национальный антитеррористический комитет.

При нападении террористов в Дербенте 23 июня погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев. Он получил тяжёлое ранение, врачи спасти его не смогли.

Кроме того, неизвестные обстреляли автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане, один человек был ранен.

В связи с произошедшим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды и радикализации религий, выразив соболезнования главе Республики Дагестана Сергею Меликову, родным погибших и пострадавших. Владыка выразил надежду, что спецслужбы приложат необходимые усилия для скорейшего и полного раскрытия преступления, а виновные понесут заслуженное наказание.