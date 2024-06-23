Москва, 24 июня, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Российские бойцы в третий раз за несколько дней применили сверхтяжёлую авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению украинских боевиков в зоне спецоперации.

ИА Регнум ФАБ-3000, Украина

«Держите очередное применение УМПК ФАБ-3000 М-54», — написали к соответствующему опубликованному видео в Telegram-канале Fighterbomber.

В каком месте нанесён мощный удар не уточняется.

На кадрах запечатлёна сельская местность.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России впервые применили в зоне спецоперации управляемую авиабомбу ФАБ-3000 20 июня. Удар был нанесён по пункту временной дислокации киевских боевиков в населённом пункте Липцы Харьковской области.

Кадры второго применения авиабомбы ФАБ-3000 в зоне спецоперации опубликованы 21 июня в Сети. Итогом удара стала ликвидация до 70 нацгвардейцев ВСУ в селе Липцы Харьковской области.

Бомбу применили в районе пункта дислокации 3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Она упала рядом со зданием, мощный взрыв превратил его в руины.

29 апреля американский журнал Military Watch Magazine написал, что авиабомбы с управляемым модулем ввергают украинских военных в ужас. Планирующие ФАБ играют решающую роль в завоевании превосходства на фронте, считает издание.

Начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов сравнил удар российской авиабомбы с землетрясением. А немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить. Ирландский журналист Чей Боуз, в свою очередь, заключил, что применение российскими военными авиабомбы ФАБ-3000 станет плохой новостью для ВСУ.