Нальчик, 23 июня, 2024, 22:54 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии после теракта в Дагестане 23 июня власти усилили меры безопасности, ситуация находится на постоянном контроле. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

ТАСС/Алексей Андронов

«В Дагестане при нападении на сотрудников правоохранительных органов, а также на церковь и синагогу погибли мирные жители и полицейские, есть раненые. Возбуждено уголовное дело о теракте», — написал Коков, выразив соболезнования семьям и родным, всем жителям Дагестана.

Глава республики заверил, что ситуация находится на постоянном контроле, принимаются необходимые мероприятия, усилены меры безопасности.

Казбек Коков также призвал не поддаваться на различные сообщения в соцсетях и мессенджерах, а доверять только официальным источникам информации.

«Терроризм вновь показал свою бесчеловечную жестокость и беспринципность в попытках расшатать ситуацию в Северо-Кавказском регионе, нарушить межконфессиональный и межнациональный мир. Этого врагам России сделать не удастся никогда, они получат самый жестокий отпор. Так было прежде, так оно будет и впредь», — заявил Казбек Коков.

Как сообщало ИА Регнум, боестолкновение полицейских с боевиками продолжается в Дагестане, в частности в Махачкале на улице Магомедтагирова.

На улице Магомедтагирова вечером 23 июня полицейским удалось ликвидировать не менее четырёх террористов. Операция продолжается.

СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «теракт».

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Ранее местные каналы распространили информация о том, что в церкви в Махачкале удерживаются заложники. Региональное МВД опровергло эти сообщения. По информации ведомства, 19 человек закрылись внутри помещения с целью собственной безопасности. Во время нападения боевиков были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма.

По последним данным МВД Дагестана, правоохранители ликвидировали в Махачкале четверых боевиков.

Неизвестные также обстреляли автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане, один человек ранен.

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб. Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах. В регионе был введён режим контртеррористической операции.