Сергокалинский район, Дагестан, 23 июня, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан правоохранительными органами, сообщил 23 июня источник «Известий» в силовых структурах.

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По данным издания, он является отцом двух боевиков, напавших на республику.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут. Позднее стало известно, что во время нападения боевиков были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма.

Параллельно дня перестрелка произошла в Махачкале, неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС. В городе был объявлен план «Перехват». Двое боевиков, расстрелявших полицейских, были ликвидированы.

По данным МВД, при нападении боевиков в Дербенте и Махачкале шесть полицейских погибли, ещё 12 полицейских получили ранения. По данным муфтият республики, число погибших в результате атак террористов возросло до девяти, семеро из них — правоохранители, 25 человек пострадали.

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.