Дербент, Дагестан, 23 июня, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Убитый в Дагестане протоиерей Николай Котельников стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов, сообщил в Telegram-каналу «Ценности.РФ» исламовед Роман Силантьев, хорошо знавший погибшего батюшку.

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«Отец Николай всю жизнь прослужил в Дербенте, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии. Неоднократно ему угрожали смертью, и вот он принял мученическую кончину в День Святой Троицы», — сказал он.

Силантьев напомнил, что за последние несколько лет в Дагестане было атаковано уже четыре православных храма. Он призвал усиливать борьбу с ваххабитскими террористами в Дагестане.

«После очень мягкого наказания по итогам погрома в махачкалинском аэропорту они, видимо, почувствовали свою безнаказанность, но надо было уже тогда давить их самыми жёсткими методами, а не пытаться оправдать их действия», — считает исламовед.

По его мнению, пришло самое время радикальным образом пересмотреть подход к этой проблеме в Дагестане и поставить в этой республике на ключевые посты максимально жёстких и бескомпромиссных людей.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут. Позднее стало известно, что во время нападения боевиков были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма.

Параллельно дня перестрелка произошла в Махачкале, неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС. В городе был объявлен план «Перехват». Двое боевиков, расстрелявших полицейских, были ликвидированы.

По данным МВД, при нападении боевиков в Дербенте и Махачкале шесть полицейских погибли, ещё 12 полицейских получили ранения. По данным муфтият республики, число погибших в результате атак террористов возросло до девяти, семеро из них — правоохранители, 25 человек пострадали.

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.