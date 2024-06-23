Махачкала, 23 июня, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Число погибших в результате атак террористов в Дагестане возросло до девяти, семеро из них — правоохранители, 25 человек пострадали, сообщил муфтият республики.

Кадр из видео/РИА Новости

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Также сообщалось об убийстве настоятеля храма. Злоумышленники скрылись с места преступления. Двоих силовики вскоре ликвидировали.

Параллельно террористы открыли стрельбу в Махачкале, в том числе напав на пост ДПС.

По состоянию на 21:40 в Дербенте продолжаются боестолкновения. В Махачкале силовики ликвидировали четверых террористов.

В правительстве Дагестана указали, что преступления в Дербенте и Махачкале — попытка ослабить консолидацию общества в многонациональной республике.

Также власти региона подчеркнули, что какие бы силы ни стояли за этими омерзительными действиями, они понесут самое суровое наказание.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.