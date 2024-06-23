Севастополь, 23 июня, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Шесть детей, пострадавших в результате ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь, находятся в тяжёлом состоянии, сообщила журналистам 23 июня главный врач «Городской больницы № 5 — Центра охраны здоровья матери и ребенка» в Севастополе Наталья Шайнер.

РИА Новости / Таисия Воронцова

«На данный момент к нам поступило 27 детей, из них шесть в тяжёлом состоянии», — сказала она.

Также Шайнер информировала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил в Севастополь специалистов из федеральных центров, в том числе из федерального центра Ялты, для консультации и оказания дополнительной помощи.

Днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В Минобороны России подчеркнули, что все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, поставивший это оружие на Украину

В результате атаки, по уточнённым данным, которые привёл губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека, включая двоих детей. Общее число пострадавших возросло до 144, из них госпитализированы 82.