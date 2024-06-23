Махачкала, 23 июня, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Опубликовано видео с боевиками, которые открыли стрельбу в Махачкале.

Кадр из видео

На кадрах видно, как трое боевиков, захвативших машину патрульной службы, перестрелку. Двое из них поочередно ведут огонь в сторону полицейских, в то время как другой находится в машине.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города. На улице Ермошкина злоумышленники обстреляли пост ДПС, сообщило МВД республики. По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб, шестеро получили ранения.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете России сообщили о ликвидации двоих нападавших. Вместе с тем в соцсетях появились кадры, на которых запечатлено задержание ещё нескольких боевиков. Официально задержание пока не подтверждали.

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов назвал нападения попыткой дестабилизации и указал, что создан оперативный штаб, предпринимаются все необходимые меры. Граждан он попросил сохранять спокойствие.

Также вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранения. Кроме того, в результате нападения на храм погибли настоятель и охранник. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут.