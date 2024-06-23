Махачкала, 23 июня, 2024, 19:04 — ИА Регнум. На улице Ермошкина в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, сообщило 23 июня министерство внутренних дел Дагестана.

Сергей Фомин / Global Look Press

По предварительной информации, один сотрудник полиции получил ранение, сказано в сообщении в Telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана».

«Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются», — добавила пресс-служба министерства.

Как передавало ИА Регнум, RT ранее сообщил, что в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города. По данным местных Telegram-каналов, стрельба была слышна на улице Мирзабекова, и там же загорелся автомобиль.

23 июня МВД Дагестана также сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранения. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут.

В апреле 2023 года в Ингушетии ликвидировали четырёх злоумышленников, напавших на пост ДПС «Волга-14» и сотрудников полиции. Ещё двое подозреваемых были задержаны и заключены под стражу.