ДНР, 23 июня, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Штурмовые отряды российской группировки войск «Центр» прорвали на красноармейском направлении второй эшелон обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), известный как «линия Порошенко», сообщает Telegram-канал «Русское оружие».

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

В публикации уточняется, что прорыв произошёл на северном фланге укрепрайона вокруг села Сокол, где российским военным удалось вклиниться между опорными пунктами ВСУ. Глубина продвижения составила порядка 650 м, ширина — 1350 — 1500 м.

«Продвижение осуществляется при огневой и контрбатарейной поддержке со стороны расчётов 122-мм гаубиц Д-30 и 100-мм противотанковых пушек 2А29 «Рапира», — говорится в сообщении.

«Линия Порошенко» — оборонительная полоса из двух или местами трёх линий, которая была построена при Петре Порошенко, когда он был президентом Украины. Таким образом он хотел отгородить часть Украины от Донбасса.

Как передавало ИА Регнум, генеральный штаб украинской армии ранее признал, что самая сложная ситуация для ВСУ сложилась на красноармейском направлении.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что российская армия освободила от ВСУ свыше 60% территории региона. Он уточнил, что украинские войска пока продолжают оккупировать несколько крупных городов республики — Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск и ряд небольших населённых пунктов.