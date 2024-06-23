Дербент, Дагестан, 23 июня, 2024, 18:49 — ИА Регнум. В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, сообщило МВД Дагестана.

Кадр из видео

«По информации из Дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации один сотрудник полиции погиб, один ранен», — сообщило МВД республики в Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленники скрылись на белом «Фольксвагене Поло» с госномером 921. В данный момент их разыскивают.

Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется, сообщили правоохранители. Вместе с тем на опубликованных кадрах в соцсетях видно, что нападавшие в Дербенте подожгли синагогу.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 29 апреля вооружённые преступники напали на пост ГИБДД в Карачаевске. Неизвестные подъехали к посту на автомобиле, взорвали гранату или самодельное взрывное устройство, а затем открыли огонь по полицейским. В результате нападения погибли два сотрудника полиции, ещё четверо получили ранения и их госпитализировали.

Позднее в этот же день стало известно, что правоохранители ответным огнём ликвидировали пятерых напавших на пост ДПС. По факту нападения в ночь на 29 апреля возбудили уголовное дело.

В региональном следственном управлении СК сообщили, что ликвидированные преступники участвовали в нападении на сотрудников ДПС 22 апреля. Тогда в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске злоумышленники открыли огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования, а затем похитили у них табельное оружие и боеприпасы. В результате погибли два сотрудника полиции лейтенант Мурат Калаханови сержант полиции Роман Гущин, третий полицейский получил ранения.