Берлин, 23 июня, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская 23 июня проиграла американской спортсменке Джессике Пегуле в финале турнира WTA 500 в Берлине.

Inaki Esnaola / Global Look Press

Встреча завершилась за счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Игра продолжалась 2 часа 38 минут. В четвёртом сете у Калинской было пять матч-боллов (возможностей выиграть матч в решающем розыгрыше), однако она не сумела их реализовать.

Пегула, выиграв турнир, завоевала пятый в своей карьере титул в одиночном разряде. Она занимает 5-ю строчку в мировой классификации.

Калинская в мировом рейтинге теннисисток занимает 24-е место. Она вышла в финал турнира WTA (всемирной Женской теннисной ассоциации) во второй раз в карьере.

После завершения встречи Калинская обратилась к сопернице, назвала её настоящим бойцом и поздравила с победой и с возвращением к соревнованиям после травмы, сообщила пресс-служба WTA.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июне российская теннисистка, 15-я ракетка мира Людмила Самсоновастала победительницей турнира категории WTA-250 в нидерландском Хертогенбосхе. В финальном матче она обыграла представительницу Канады Бьянку Андрееску.

15 июня глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут выступать на Олимпийских играх в Париже. До этого сообщалось, что Хачанова могут отстранить от участия в Олимпиаде из-за публикации в соцсетях поздравления с георгиевской лентой. Фото спортсмен опубликовал в День победы, 9 мая, поздравив своих подписчиков, на что обратили внимание украинские фанаты.