Санкт-Петербург, 23 июня, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Во время празднования всероссийского выпускного «Алые паруса — 2024», который состоится 28 июня, выступят популярные исполнители российской эстрады с песнями на тему семьи. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Александр Демьянчук/ТАСС

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский ранее подчёркивал, что ключевой темой «Алых парусов» в 2024 году станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

Тематические блоки концерта

В этом году концерт решили разделить на несколько тематических блоков. Так, в рамках блока «учёба» зрители вспомнят уроки математики вместе с певцом AMIRCHIK. Спортивную часть концерта продолжит исполнитель IOWS. Вместе со зрителями он проведёт тренировку и зарядку, после чего у всех будет возможность принять участие в танцевальном баттле.

Как рассказали организаторы концерта, особой частью мероприятия станет блок «Театр», в рамках которого классический оркестр Cagmo на взлетающей платформе исполнит современную музыку в оригинальной интерпретации.

Анна Рыжкова ИА Регнум

На концерте также выступят и другие популярные артисты, включая ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Причём выход каждого исполнителя будут сопровождать танцевальные номера балета «Тодес» и цирковых артистов.

Отмечается, что ведущими концерта станут Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич. Хедлайнером концерта будет певец Мот. Также одной из тем концерта будет 300-летний юбилей Санкт-Петербургского государственного университета.

Начало концерта состоится в 22:00 по московскому времени. Завершением концерта станет пиротехническое шоу, во время которого по Неве пройдёт белоснежная брига «Россия» под алыми парусами в 00:40.

Особенности в этом году

Так, концерт «Алые паруса — 2024» пройдёт на многоуровневой сцене высотой 23 м. Зрители смогут наблюдать концерт с мультимедийных экранов площадью почти 1 тыс. кв. м. Их установят на большой высоте, чтобы их расположение напоминало крону дерева. При этом, согласно задумке организаторов, у «дерева» будут ствол и корни, где пройдут выступления артистов.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Сам сценический комплекс инженеры конструировали таким образом, чтобы он выдерживал любую непогоду, включая сильный ветер и другие нагрузки. Всего на его сооружение понадобилось более 3 тонн металла. Отдельные части конструкции пришлось изготовлять с помощью 3D-принтера. Кроме того, для концерта изготовили множество уникального и необычного реквизита, включая массивной чаши сталелитейного завода. Благодаря работе и мастерству пиротехников, будет создан эффект вытекающего из чаши расплавленного металла.

«Алые паруса» в прошлом году

В 2023 году на фестиваль «Алые паруса» приглашения получили 10 тыс. школьников из российских регионов и 60 тыс. выпускников учебных заведений Санкт-Петербурга. Он прошёл в ночь на 25 июня. Перед молодыми людьми выступили The Hatters, Gayazovs Brothers, Юлиана Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, Тося Чайкина, а также группа «Чайф», вели мероприятие блогер Ида Галич и телеведущий Дмитрий Хрусталёв.

Также в 2023 году аналог петербургского фестиваля выпускников «Алые паруса» прошёл в Мариуполе. 19 июня к городской пристани Мариуполя под алыми парусами подошла яхта «Ассоль».

Организаторы фестиваля для выпускников «Алые паруса» называют точкой его отсчёта 27 июня 1968 года, когда школьники впервые увидели на Неве судно под алыми парусами. Впоследствии необычный корабль стал эмблемой праздника.