Сиэтл, США, 23 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Автобус въехал в здание в американском городе Сиэтл, 11 человек пострадали, сообщили представители местной пожарной службы.

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Согласно заявлению службы, инцидент произошёл вечером 22 июня. Все пассажиры автобуса и водитель смогли покинуть транспорт самостоятельно. Однако по прибытию спасательной службы и врачей 11 из них доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

«54-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии. Состояние остальных десяти пациентов, среди которых отсутствуют дети, оценивается как стабильное», — сообщили в пресс-службе.

О причинах аварии на данный момент не сообщают, местная полиция начала расследование.

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