Тегеран, 23 июня, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Запад столкнулся с неожиданно жёстким ответом Москвы на хаотичные удары, которые ВСУ нанесли по российской территории вооружением, полученным от союзников. Об этом заявил журналист Хади Мухаммади в статье для иранского издания Javan.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

Он отметил, что Украина задействовала в боевых действиях новые наступательные вооружения из США и европейских стран. Киевский режим провёл пробную атаку и нанёс довольно хаотичные удары с применением беспилотников и ракет.

«Однако это вызвало мощный ответ со стороны России. Отправив подводную лодку и корабль с атомным вооружением к берегам Кубы, Россия обозначила свою решимость действовать, как и во времена Карибского кризиса», — говорится в материале.

По словам Мухаммади, действия России всерьёз обеспокоили страны Европы, в финансовых институтах Германии, Великобритании, Франции и прочих союзных Киеву стран возникла настоящая паника.

Журналист напомнил, что авторитетный политик Генри Киссинджер советовал найти компромисс с Москвой и поделить Украину таким образом, чтобы исключить новые кризисы. Однако Запад не внял совету и сделал ставку на продолжение конфликта. Теперь ВСУ терпят поражение, а США и ЕС отчаянно пытаются избежать полного провала на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня российская атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» прибыли в кубинский порт Гавана.Тактическая группа, куда вошли ещё два корабля, отрабатывала в Атлантическом океане применение высокоточного ракетного оружия.

В Белом доме заявили, что следят за российскими военными кораблями, прибывшими на Кубу. Американские СМИ назвали прибытие группы кораблей сигналом, который президент России Владимир Путин послал главе США Джо Байдену, а также очередным примером неудачной внешней политики Вашингтона.

В Кремле заявили, что визит группы кораблей ВМФ России на Кубу, как и российские учения в разных регионах мира, является нормальной практикой, а потому никаких причин для беспокойства нет.