Сеул, 23 июня, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Южная Корея не станет ограничиваться в вопросе поставок оружия Киеву, если Россия в рамках сотрудничества с КНДР передаст ей современные военные технологии, заявил глава управления национальной безопасности администрации президента республики Чан Хо Чжин в эфире телеканала KBS.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Всё зависит от того, что будет делать Россия. Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?», — добавил он.

При этом чиновник не стал раскрывать, какое именно оружие Корея может поставить Вооружённым силам Украины (ВСУ). По его мнению, это ослабит «рычаг влияния» на Москву.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном был подписан договор о стратегическом партнёрстве. Он обязывает страны помогать друг другу в случае агрессии против одной из них.

В ответ на это Южная Корея пообещала «пересмотреть» свою позицию по вопросу поставок оружия ВСУ. При этом Чан Хо Чжин отметил, что Сеул сохранит стратегическую неопределённость в отношении типов вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Он добавил, что Южная Корея не будет раскрывать конкретные меры в этом вопросе, а подождёт реакции Москвы.

Лидер российского государства 20 июня назвал ошибкой возможные поставки Сеулом летального оружия Киеву. Президент добавил, что если же это будет происходить, тогда и Москва примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи.