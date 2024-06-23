Севастополь, 23 июня, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Ракеты по Севастополю ВСУ запустили из района города Николаева, сообщил 23 июня источник в силовых структурах.

US Army/Global Look Press

«Предварительно, район пуска был из Николаева», — заявил он.

Ведётся работа по ликвидации расчёта, запустившего ракеты, отметил также источник, передаёт «Лента. Ру».

Как передавало ИА Регнум, ВСУ утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пострадали 124 человека, им оказывается вся необходимая помощь.

Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, заявило Минобороны РФ. Террористическая атака не останется без ответа, отметило ведомство.

Дата для нанесения удара, праздник Троицы, была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, хотя профильные международные структуры давно уже дискредитировали себя, став инструментами в руках Запада, добавила она.

По факту атаки ВСУ на Севастополь возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщил Следственный комитет. Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, их действиям будет дана правовая оценка, сказано в заявлении ведомства.

Развожаев сообщил, что президент Владимир Путин позвонил ему и выразил соболезнования близким погибших. Глава государства находится в постоянном контакте с руководством социального блока, а также с военными, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днём траура.