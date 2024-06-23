Севастополь, 23 июня, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В Севастополе 24 июня объявили днём траура по погибшим в результате ракетной атаки со стороны Украины. Об этом 23 июня сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Василий Батанов/РИА Новости

Он отметил, что в городе отменят все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, на телевидении и радио не будет развлекательных программ. На зданиях государственных и муниципальных учреждений приспустят государственные флаги.

«Севастополь скорбит», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной из ракет упали в прибрежной зоне.

По последним данным, в Севастополе в результате террористического ракетного удара ВСУ пострадали 124 человека, в том числе 27 детей. Три человека, среди которых двое детей 3 и 9 лет, погибли. Пятеро пострадавших детей находятся в тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи.

СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте (205 УК РФ) по факту атаки на Севастополь. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку ритуальным преступлением. Она отметила, что украинские боевики ударили по городу в день Святой Троицы из-за глубинной ненависти ко всему, что связано с Россией и русской культурой.

Атака киевского режима, направленная против мирных жителей, не останется без ответа. Вся ответственность за последствия ракетного удара лежит на США, которые поставили Украине оружие, а также на киевском режиме, с территории которого этот удар был нанесён, подчеркнули в Минобороны России.