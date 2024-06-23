Магадан, 23 июня, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Среди погибших в Севастополе после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалась девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, сообщил мэр города Юрий Гришан в своём Telegram-канале.

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«Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки. Невозможно словами выразить опустошение от потери ребёнка. Вы окружали любовью и добротой свою дочь — это самое большое, что вы могли сделать»,— написал он.

Отец девочки дал Telegram-каналу «Mash на волне» первый комментарий после гибели дочери.

«Я буду мстить за каждого ребёнка, пострадавшего на этом пляже», — сказал он.

Днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе двое детей, пострадали 124 человека.

По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова назвала атаку ВСУ на Севастополь продолжением террора против мирного населения. Светлый праздник Троицы стал днём скорби, отметила она, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Дата для нанесения удара была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, хотя профильные международные структуры давно уже дискредитировали себя, став инструментами в руках Запада, добавила дипломат.

Министерство обороны, в свою очередь, возложило ответственность за удар по Севастополю на Вашингтон. Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, отметили в российском военном ведомстве.