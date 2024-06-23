Москва, 23 июня, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Заявлениям иностранных политиков нужно уделять меньшее внимание, нежели их реальным делам, заявил 23 июня глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Софья Сандурская/ТАСС Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

Так он прокомментировал в разговоре с «Лентой. Ру» высказывание главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона о том, что Ханой считает США своим стратегическим партнёром.

Указанное заявление Тхань Шон сделал в беседе с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелем Критенбринком, который прибыл в Ханой сразу после визита во Вьетнам президента России Владимира Путина.

«Мы должны привыкнуть жить в мире реальных дел, а не в мире словесных заявлений деятелей той или иной страны. Реальные дела как бы понятны, они всё показывают. А то, что, маневрируя словами, люди пытаются немножко приукрасить события в другую сторону, я думаю, на это надо реагировать критически, но спокойно», — сказал Карасин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с Критенбринком глава МИД Вьетнама также заявил, что Ханой поддерживает США в укреплении сотрудничества с регионом, которое должно способствовать «миру, стабильности, сотрудничеству и развитию». Представитель Госдепа в свою очередь отметил, что США поддерживают «сильный, независимый, самодостаточный и процветающий Вьетнам» и приветствуют возрастающую роль этой страны в регионе и мире.

18–20 июня президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом КНДР и Вьетнам. По итогам переговоров в Ханое Путин и президент Вьетнама То Лам подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. В частности, страны намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Вьетнам помнит о поддержке Москвы в борьбе Социалистической Республики за независимость и придаёт важное значение развитию стратегического партнёрства с Москвой, заявил также То Лам.

Визиты российского президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам продемонстрировали провал американской политики диктата и санкций, заявил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат указал, что американские эмиссары, как правило, отправляются туда, где только что побывали представители России, чтобы узнать подробности визитов и попытаться нивелировать их итоги.