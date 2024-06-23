Севастополь, 23 июня, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Власти Крыма окажут помощь и поддержку Севастополю, который подвергся ракетной атаке со стороны Украины, заявил глава республики Сергей Аксёнов в Telegram-канале 23 июня.

Defense Ministry/Global Look Press

«Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами», — написал Аксёнов и добавил, что находится на связи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

На текущий момент известно, что в Севастополе в результате террористического ракетного удара ВСУ пострадали 124 человека, в том числе 27 детей. Три человека, среди которых двое детей 3 и 9 лет, погибли.

Продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения, на месте работают более 20 бригад скорой помощи, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Среди 27 детей, пострадавших в Севастополе, пятеро находятся в тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

ВСУ ударили по городу ракетами ATACMS

Около 12:15 мск украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Они были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры. Четыре ракеты, полученные Киевом от США, дежурные средства ПВО перехватили над акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны.

Ещё одна ракета отклонилась от траектории полёта в результате воздействия средств ПВО и взорвалась над городом. Осколки кассетных суббоеприпасов упали на город.

Момент атаки на Севастополь попал на видео. На кадрах видно, как сперва раздался глухой одиночный хлопок, за которым следует серия взрывов. Находившиеся на пляже люди бросились бежать.

Развожаев отмечал, что фрагменты ракеты упали в прибрежной зоне, люди пострадали в районах Учкуевка и Любимовка. На Северной стороне в одном из садовых товариществ вспыхнул небольшой пожар в жилом доме. В районе пансионата «Лазурь» загорелся лес, на место выехали пожарные расчёты.

СК возбудил уголовное дело о теракте

СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте (205 УК РФ) по факту атаки на Севастополь. Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, а также дадут их действиям правовую оценку.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, развёрнуты операционные, городская система здравоохранения мобилизована, заявили власти.

Развожаев сообщил, что выехал в больницу, куда привезли пострадавших. На месте падения обломков на Северной стороне находится прокурор города Андрей Шевцов.

МИД назвал атаку ритуальным преступлением

Российская сторона намерена добиться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя при атаке ВСУ. Дипломаты будут упорнее, чем обычно, работать в этом направлении, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она указала на то, что специализированные организации, например, дискредитировавшая себя ОБСЕ, молчат. Молчат и структуры ООН, такие как ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. К сожалению, они полностью ангажированы и превратились в инструментарий в руках Запада, добавила дипломат.

Захарова назвала удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением. Она отметила, что украинские боевики атаковали город в день Святой Троицы из-за глубинной ненависти ко всему, что связано с Россией и русской культурой.

Уполномоченный президента по правам человека Татьяна Москалькова назвала атаку Киева продолжением террора против мирного населения. Светлый Праздник Троицы стал днём скорби, отметила она и выразила соболезнования родным и близким погибших.