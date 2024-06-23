Севастополь, 23 июня, 2024, 15:59 — ИА Регнум. В результате ракетного обстрела Севастополя со стороны ВСУ пострадали 124 человека, сообщил 23 июня помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», — сказал он журналистам.

По его словам, в настоящее время продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения, на месте работают более 20 бригад скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе двое детей.

Атака ВСУ на Севастополь — продолжение террора против мирного населения, заявила уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова. Светлый праздник Троицы стал днём скорби, отметила она, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Дата для нанесения удара была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, хотя профильные международные структуры давно уже дискредитировали себя, став инструментами в руках Запада, добавила она.