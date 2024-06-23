Джидда, Саудовская Аравия, 23 июня, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Число погибших россиян во время хаджа в Саудовской Аравии возросло до семи. Об этом сообщили в генконсульстве России в Джидде.

IMAGO/Medhat Hajaj APAimages/Global Look Press

По информации диппредставительства, среди погибших — пять женщин и двое мужчин.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня французское агентство AFP, проведя собственные расчёты, сообщило, что в Саудовской Аравии во время хаджа погибли более тысячи человек.

Агентство уточняло, что более половины умерших являются незарегистрированными паломниками.

В хадже участвовали более 1,8 млн человек. Паломничество, которое входит в число крупнейших в мире массовых мероприятий, завершилось 19 июня.

Причиной смертей стала жаркая погода. Днём 17 июня температура в Мекке была +51,8 градуса. Паломники много времени проводят под палящим солнцем, идут пешком. Сообщалось, что в числе умерших во время хаджа пятеро россиян: четверо из Дагестана и одна женщина из Московской области. Всего в Саудовскую Аравию из России отправились не менее 25 тыс. паломников.