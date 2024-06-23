Севастополь, 23 июня, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Момент атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Севастополю попал на видео.

(сс) Водник

На кадрах видно, как сперва раздаётся глухой одиночный хлопок, после чего следует серия взрывов. Находившиеся в это время на пляже люди начинают убегать.

Как передавало ИА Регнум, днём 23 июня в небе над акваторией Севастополя были уничтожены пять воздушных целей. Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

По данным Минобороны, ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили четыре из них над акваторией Чёрного моря. Пятая ракета, отклонившись от курса, взорвалась над городом.

В результате атаки ВСУ погибли три человека, включая двух детей. Пострадали как минимум 124 человека.

По факту атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин назвал ракетную атаку украинских войск на город террористическим актом. А уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что эта атака ВСУ является продолжением террора против мирного населения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар Вооружённых сил Украины ракетами ATACMS по Севастополю ритуальным преступлением. По её словам, российская сторона будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей.