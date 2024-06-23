Керчь, Крым, 23 июня, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом 23 июня сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отмечается, что по состоянию на 15:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 170 транспортных средств, со стороны Керчи — 245. Время ожидания в одну и другую сторону составляет около часа.

О временном перекрытии движения автотранспорта на Крымском мосту стало известно в 12:14 мск. В это же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе.

Позднее Минобороны России информировало об атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты, поставленные Киеву США, были сбиты, ещё одна ракета в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полёта с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

При атаке украинских боевиков погибли три человека, включая двух детей, пострадали почти 100 человек. Кроме того, на северной стороне города в результате падения осколков ракеты произошло возгорание жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес.

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин назвал ракетную атаку украинских войск на город террористическим актом. А уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что эта атака ВСУ является продолжением террора против мирного населения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар Вооружённых сил Украины ракетами ATACMS по Севастополю ритуальным преступлением. По её словам, российская сторона будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей.