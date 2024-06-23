Москва, 23 июня, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Российская сторона будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом заявила 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Батурин/РИА Новости

«Мы будем делать всё, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима», — подчеркнула Захарова.

Она заверила, что российские дипломаты будут упорнее, чем обычно, работать на этом направлении. При этом Захарова отметила, что специализированные организации, например дискредитировавшая себя ОБСЕ, молчат. Молчат и структуры ООН, такие как ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.

«К сожалению, эти структуры полностью ангажированы на данном направлении и являются уже не международными организациями, а инструментарием в руках Запада», — отметила дипломат.

Также Захарова назвала удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением. Она отметила, что украинские боевики атаковали город в день Святой Троицы из-за глубинной ненависти ко всему, что связано с Россией и русской культурой.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили четыре из них над акваторией Чёрного моря. Пятая ракета, отклонившись от курса, взорвалась над городом. В результате падения осколков на город пострадали более 20 человек, включая детей, добавили в ведомстве.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что число пострадавших увеличилось почти до 100 человек. Известно о троих погибших, двое из которых дети.

Ранее губернатор сообщил о работе ПВО в Севастополе и призвал жителей укрыться в безопасных местах. 23 июня также сообщалось о временном перекрытии движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту.