Ханой, 23 июня, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что страна считает США своим стратегическим партнёром, передаёт «Вьетнамское информационное агентство».

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон

Заявление было сделано в ходе встречи Буй Тхань Шона с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелем Критенбринком.

«Вьетнам всегда рассматривает США как партнёра стратегического значения и готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнёрства в целях эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга», — сказал глава МИД Вьетнама.

Он добавил, что Ханой поддерживает США в укреплении сотрудничества с регионом, которое должно способствовать «миру, стабильности, сотрудничеству и развитию».

Критенбринк в свою очередь заявил, что США поддерживают «сильный, независимый, самодостаточный и процветающий Вьетнам» и приветствуют возрастающую роль этой страны в регионе и мире.

Как сообщало ИА Регнум, 18–20 июня президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом КНДР и Вьетнам. В Пхеньяне российский президент и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

По итогам переговоров в Ханое Путин и президент Вьетнама То Лам подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. В частности, страны намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Вьетнам помнит о поддержке России в борьбе Социалистической Республики за независимость и придаёт важное значение развитию стратегического партнёрства с Москвой, заявил То Лам.

Визиты российского президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам продемонстрировали провал американской политики диктата и санкций, заявил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат указал, что американские эмиссары, как правило, отправляются туда, где только что побывали представители России, чтобы узнать подробности визитов и попытаться нивелировать их итоги. Так, после визита Путина в Ханой вылетел помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк.

Госдепартамент США ранее заявил, что Критенбринк в ходе своего визита подтвердит приверженность Вашингтона реализации договорённостей о двустороннем стратегическом партнёрстве с Вьетнамом.