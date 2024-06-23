Севастополь, 23 июня, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь пострадали почти 100 человек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Global Look Press

«Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — написал Развожаев в Telegram-канале.

При атаке погибли три человека, включая двух детей, уточнил губернатор города.

Как передавало ИА Регнум, днём 23 июня в небе над акваторией Севастополя были уничтожены пять воздушных целей. Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. На Северной стороне города в результате падения осколков ракеты произошло возгорание жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес.

По данным Минобороны России, украинские войска использовали полученные от США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ ритуальным преступлением. В свою очередь уполномоченный президента России по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что эта атака является продолжением террора против мирного населения.