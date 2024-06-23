Херсон, 23 июня, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В Сети появились кадры удара четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления Вооружённых сил Украины на херсонском направлении. Видео удара и его последствий опубликованы в Telegram-канале «Архангелы спецназа Z».

Кадр из видео

«Нашими операторами был вычислен ПУ (пункт управления) противника, а что с ним произошло дальше, смотрите в видео», — говорится в подписи к видео.

В частности, на кадрах видны «прилёты» четырёх авиабомб. От удара несколько зданий разрушаются до основания, а в небо поднимаются клубы дыма.

Ранее в Telegram-канале Fighterbomber было опубликовано видео удара по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-3000. Где именно был нанесён удар, не уточняется. Уточнялось только, что это третье по счёту применение ФАБ-3000.

Как передавало ИА Регнум, российские военные впервые применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 в зоне спецоперации на Украине. В силовых структурах отметили, что удар нанесли по пункту временной дислокации украинской армии в населённом пункте Липцы Харьковской области.

Начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов сравнил удар российской авиабомбы с землетрясением. А немецкий журналист Юлиан Репке написал, что ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить. Ирландский журналист Чей Боуз, в свою очередь, заявил, что применение российскими военными авиабомбы ФАБ-3000 станет плохой новостью для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства авиационных бомб ФАБ-3000. По данным российского военного эксперта Алексея Леонкова, трёхтонный боеприпас обладает такой разрушительной силой, что его можно будет применять для штурма особо укреплённых районов.