Вашингтон, 23 июня, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Руководство Украины принуждает США отменить запрет на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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«Украинские официальные лица подталкивают союзные США к тому, чтобы им позволили наносить удары по особо важным целям на территории России с использованием ATACMS, дальность действия которых может превышать 100 км», — говорится в статье.

При этом отмечается, что в Киеве считают снятие запрета возможным только при «отчаянной ситуации на поле боя».

Несколько недель назад Киеву разрешили использовать поставляемое США оружие для нанесения ограниченных ударов по России в связи с продвижением российских войск на харьковском направлении. Однако командование ВСУ утверждает, что без дальнобойных ракет вроде ATACMS у них по-прежнему «связаны руки».

Украинские военные посетовали, что не могут поразить обычными боеприпасами командные пункты ВС России, расположенные в 100-150 км от линии фронта, а также российские аэродромы и самолёты.

Ранее в 2024 году США начали поставлять Киеву комплексы ATACMS, но официально якобы ограничили область их применения территорией, освобождённой российскими войсками. В связи с этим власти Украины обвиняют западных союзников в подрыве способности ВСУ эффективно вести боевые действия.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на американских должностных лиц, что США не запретили применение поставляемого Киеву оружия для ударов по любым силам ВС России, атакующим через границу с Украиной. Как сообщало ИА Регнум, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 9 июня, что ВСУ уже пользуются разрешением наносить удары американским оружием по России. По его словам, Вашингтону «не было смысла» не позволять Киеву стрелять через границу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Западные страны способствуют эскалации конфликта, передавая ВСУ дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и разрешая использовать их для ударов по российской территории, добавила она.

Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, когда говорят, что позволят Киеву поражать «легитимные цели» в глубине российской территории ракетами, полученными от западных стран.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупреждал, что страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряжённости, когда провоцируют киевский режим на продолжение бессмысленного конфликта. В конечном итоге это нанесёт большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации, заявил он.