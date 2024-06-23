Москва, 23 июня, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, заявил президент России Владимир Путин. Кадры с заявлением главы государства опубликовал 23 июня журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Алексей Рамм/ИЗВЕСТИЯ

«Мы можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придёт и не подаст. Всё только сами. У нас получается», — заявил глава государства, говоря о важности стабильной экономики министерства обороны.

Ранее в разговоре с журналистами по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам российский лидер заявлял, что Россия не просила помощи Пхеньяна в проведении специальной военной операции. По его словам, заключённый с республикой оборонительный договор не имеет отношения к украинскому конфликту.

Путин также подчеркнул, что использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине нет никакой необходимости.

Обозреватель Дэмиен Кейв в статье для The New York Times (NYT) позднее написал, что президент России всего четыре дня провёл в КНДР и Вьетнаме, но сумел разозлить Соединённые Штаты, встревожить Японию и Южную Корею и напугать ряд других азиатских стран.

Визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам продемонстрировали провал проводимой США политики диктата и санкций, заявлял, в свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат считает, что прошедшая поездка президента «посадила американцев в лужу».