Харьков, Украина, 23 июня, 2024, 14:11 — ИА Регнум. В Харькове и его окрестностях прогремели взрывы, сообщает 23 июня украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации уточняется, что жителей Харькова призвали оставаться в укрытиях. Подробности не приводятся.

До этого украинские СМИ информировали о серии взрывов, прогремевших в ночь на 23 июня и утром в Киеве, Житомире и Харькове. В регионах объявлялась воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в киевской столице и заявил о работе ПВО в регионе.

Днём ранее мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о четырёх взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Он уточнил, что в Харькове бомба попала по производственному предприятию.

Как передавало ИА Регнум, в ходе беседы с журналистами во время визита во Вьетнам президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову. Глава государства отметил, что Запад подталкивает киевский режим любой ценой выдавить ВС РФ из Харьковской области, и подчеркнул, что Украине дорого обойдутся такие попытки.

17 мая Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Президент заявил, что ВСУ обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, и создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.