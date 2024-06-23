Москва, 23 июня, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в очередной раз ударили авиабомбами ФАБ-3000 по позициям ВСУ, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber.

Кадр из видео

«Держите очередное применение УМПК ФАБ-3000 М-54», — говорится в описании к видео.

Где именно был нанесён удар, не уточняется. В свою очередь Telegram-канал Anna News уточнил, что это третье по счёту применение ФАБ-3000.

20 июня ИА Регнум сообщало о том, что Вооружённые силы России впервые применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 в зоне спецоперации на Украине. В силовых структурах отметили, что удар нанесли по пункту временной дислокации украинской армии в населённом пункте Липцы Харьковской области.

Начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов сравнил удар российской авиабомбы с землетрясением.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке в репортаже для Bild сообщил, что на Западе долго не могли представить, что на вооружении у российской армии есть такая массивная бомба — ФАБ-3000, которую можно направлять точно в цель

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. Он также указал, что оснащение ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.