Москва, 23 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. ВС России за сутки уничтожили 75 украинских беспилотников, а также пусковую установку ракетного комплекса IRIS-T. Об этом 23 июня на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 75 беспилотников ВСУ, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, Vampire чешского производства и «Ольха».

Как передавало ИА Регнум, Минобороны днём ранее сообщило, что за неделю ВС РФ уничтожили несколько десятков единиц техники ВСУ, в том числе танки Leopard, боевые бронированные машины, пусковые установки и боевые машины реактивных систем залпового огня MLRS, HIMARS и «Град», станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», «Анклав» и «Нота», уточнил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС России за минувшую неделю нанесли 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками. Были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК киевского режима, пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наёмников.

21 июня министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что ВС России владеют инициативой на всей линии фронта, снижая боевой потенциал противника. Коллективный Запад стремится сдержать развитие России и сломать её независимый политический курс, но граждане могут быть уверены: Вооружённые силы смогут обеспечить стране суверенитет, подчеркнул тогда Белоусов.