Москва, 23 июня, 2024, 13:10 — ИА Регнум. ВС РФ утром 23 июня нанесли удар по месту подготовки лётного и технического состава воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Все назначенные объекты были поражены, сообщил на брифинге Министерства его официальный представитель генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки лётного и технического состава воздушных сил Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ ранее сообщали о серии взрывов, прогремевших в ночь на 23 июня и утром в Киеве, Житомире и Харькове. В регионах объявлялась воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе и заявил о работе системы ПВО в регионе.

Конашенков 23 июня также сообщил, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 500 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад». Подразделения Южной группировки российских войск улучшили положение и уничтожили четыре склада боеприпасов противника. За сутки было уничтожено 75 дронов ВСУ и пусковая установка комплекса противовоздушной обороны IRIS-T.

Ранее СМИ США сообщали о том, что 11 стран НАТО взяли на себя ответственность за обучение украинских пилотов. 16 июня глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ждёт передачи от Дании американских истребителей F-16 в скором времени. Западные эксперты в свою очередь подчеркнули невозможность поставок Киеву таких самолётов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Власти Дании, Бельгии и других государств, которые обязались предоставить Украине боевые самолёты, постоянно откладывают поставки, так что не исключено, что в 2024 году на территорию Украины не прибудет ни один из обещанных истребителей, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Артемий Шарапов.