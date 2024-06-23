Санкт-Петербург, 23 июня, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Сотрудники силовых структур задержали в Петербурге бывшего топ-менеджера созданного бизнесменом Евгением Пригожиным медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова, сообщает 23 июня «Фонтанка. ру».

Евгений Биятов/РИА Новости

Также специализированной службой ФСБ задержан главный редактор информационного портала «Конкретно. ру» Кирилл Метелев. Обоим инкриминируется статья 163 УК РФ (вымогательство).

Горбунов работал в «Комсомольской правде», РИА «Новости», а также, по некоторым данным, руководил медиагруппой «Патриот» и сетью Telegram-каналов медиаструктуры Пригожина. Метелев был соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие».

Как передавало ИА Регнум, ранее в июне сообщалось, что Кунцевский районный суд Москвы начал повторное рассмотрение уголовного дела против бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ, одного из лидеров ЧВК ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества») Андрея Молокоедова. Обвинение требует отправить его в колонию строгого режима на 14 лет. Молокоедова обвиняют в руководстве преступным сообществом, члены которого, прикрываясь военно-патриотической деятельностью, занимались вымогательством и угрожали убийством.

В мае МВД сообщило о проведении в нескольких регионах страны операции по задержанию девяти подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве. Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что часть добытых преступным путём средств аферисты направляли на финансирование ВСУ.