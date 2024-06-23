Севастополь, 23 июня, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Четырнадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в Севастополе в результате ракетной атаки со стороны Украины. Об этом сообщил 23 июня в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Он уточнил, что средства ПВО сбили в небе над акваторией Чёрного моря пять воздушных целей, но их обломки упали в прибрежной зоне. По предварительной информации, в районе Учкуевки 12 человек получили осколочные ранения, двое из них — дети.

Ещё два человека ранены осколками в Любимовке. На Северной стороне в одном из садовых товариществ после падения осколков вспыхнул небольшой пожар в жилом доме. В районе пансионата «Лазурь» загорелся лес, на место выехали пожарные расчёты, добавил губернатор.

Ранее Развожаев сообщил, что в городе работает ПВО. Он призвал людей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и укрыться в безопасных местах.

Как сообщало ИА Регнум, на Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение. Ранее мост перекрывали 18 июня.