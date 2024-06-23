Москва, 23 июня, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В Турции отельеры начали снижать цены на отели, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

Katja Kreder/Global Look Press

По его словам, часть турецких отелей с начала контрактования (в конце прошлого года) серьёзно повысила цены на июль–август.

В июне спрос на отдых в Турции оказался большим, тогда как заказы на июль резко сокращаются. В связи с этим турецкие базы размещения стараются «спасти продажи», поэтому цены на июль оказались ниже июньских. Это «само по себе нонсенс», сообщает Lenta.ru.

При этом Кобищанов отметил, что стоимость отдыха в Турции для россиян остается очень высокой, это связано с курсом рубля. Он напомнил, что в 2024 году рубль колебался в районе 70–80 за доллар, а сейчас — 85–95.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» заявлял, что с 2025 года необходимо приступить к реализации обновлённого национального проекта по развитию туристической отрасли России.

Глава государства назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в российских регионах. Президент обратился к главам субъектов Федерации с просьбой использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования. Развивать курорты необходимо в целом одновременно с развитием региональных логистики и инфраструктуры, в том числе коммунальной и инженерной.

Также Путин в ходе совещания заявил, что к 2030 году во всех национальных парках России создадут туристическую инфраструктуру. Объём средств на реализацию нацпроекта по туризму в период с 2025 по 2030 год, по словам президента, составит не менее 403 млрд рублей. В сфере туризма необходимо формировать шестилетний перспективный финансовый план, который станет важным ориентиром для бизнеса, поручил Путин.

4 июня министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что в России в 2024 году ожидается увеличение внутреннего туристического потока — на 7 млн поездок больше показателя предыдущего года.