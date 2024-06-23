Красногорск, 23 июня, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Блогер Никита Литвинков, герой мема «борщ с капусткой, но не красный», экстренно госпитализирован в Московской области. Об этом сообщает 23 июня Life.ru.

Кадр из видео Никита Литвинков

Литвинкова, по предварительной информации, поместили в реанимацию из-за передозировки наркотиками.

Отмечается, что в начале июня 30-летний блогер вернулся в Россию из Таиланда, где его задерживали и на некоторое время помещали в тюрьму из-за просроченной визы. Проживая в этой стране, Литвинков употреблял наркотики и регулярно нарушал местные законы. После возвращения на родину он не смог устроиться на работу и возобновил ведение блога.

Литвинков прославился после того, как в 2008 году в Сети распространился ролик с его эмоциональным рассказом журналистам о питании в школьной столовой.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Москве с передозировкой наркотиками госпитализировали 29-летнюю блогера-психолога и её молодого человека. Мужчина выжил, девушку врачи спасти не смогли.