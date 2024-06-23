Керчь, Крым, 23 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. По Крымскому мосту временно перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Водителей, а также находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В это же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе.

Как передавало ИА Регнум, движение на мосту до этого перекрывали 18 июня.

Ранее спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост не имеет значения для ВСУ с военной точки зрения. Он добавил, что сейчас уничтожение Крымского моста «дало бы уже не тот эффект», поскольку он несёт менее четверти общей нагрузки, остальное переправляется по паромной переправе.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля назвал разрушение Крымского моста одной из главных целей для ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 мая подчеркнула, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обречены на провал, ответом на них будет сокрушительный удар возмездия со стороны России.