Эр-Рияд, 23 июня, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российский боец UFC Сергей Павлович толкнул своего соперника Александра Волкова после того, как проиграл ему на турнире в Саудовской Аравии 22 июня.

Кадр из видео

После боя Волков подошёл к Павловичу, который облокотился на решетку октагона и тяжело дышал. Он прикоснулся к сопернику, предлагая пожать руки, но Павлович резко оттолкнул его и ушёл.

«По‑моему, это был некрасивый поступок. Мне бы хотелось разобраться, почему именно так случилось. Возможно, он что‑то недопонял, но это в таком случае его проблемы, а не мои», — прокомментировал инцидент Волков в беседе с «Матч ТВ».

Прежде Волков и Павлович были спарринг‑партнёрами и вместе тренировались в Москве. До боя в Эр-Рияде Волков находился на пятом месте в тяжёлом дивизионе, Павлович — на третьем.

Как сообщало ИА Регнум, судьи единогласно объявили Волкова победителем по итогам поединка в тяжёлом весе. Бой продлился три раунда и завершился со счётом 29-28 и 30-27 дважды.