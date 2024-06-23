Москва, 23 июня, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области три снаряда РСЗО «Вампир», сообщили 23 июня в Министерстве обороны РФ.

Vadim Savitsky/Global Look Press

Отмечается, что около 11:15 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня чешского производства «Вампир».

«Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО «Вампир» уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 33 украинских беспилотника самолётного типа уничтожены над территорией четырёх российских регионов ночью 23 июня. Попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли дежурные средства ПВО. Они перехватили и уничтожили 28 беспилотников ВСУ над Брянской областью, два — над Смоленской, два — над Липецкой и ещё один — над Тульской областью.

В ночь на 23 июня силами ПВО Минобороны было перехвачено и уничтожено 30 беспилотников самолётного типа над территорией Брянской области.

В течение ночи 23 июня киевский режим предпринял попытку атаковать беспилотниками Смоленскую область. Силы ПВО отразили нападение в Ярцево и Смоленске. Никто не пострадал.