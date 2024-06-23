Лондон, 23 июня, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Достижения Вооружённых сил России на поле боя заставят Киев согласиться на все условия Москвы для окончания конфликта, пишет обозреватель Арис Руссинос в статье для британского сайта UnHerd.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Этим летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые тот сейчас отвергает», — отметил обозреватель.

Руссинос подчеркнул, что некоторые западные чиновники признают такое окончание конфликта достаточно вероятным, но не говорят об этом вслух. Кроме того, эксперт напомнил, что накануне президент России Владимир Путин предложил новые условия для урегулирования конфликта, они стали более жёсткими, чем в начале спецоперации.

Лидер государства 14 июня назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.

20 июня президент напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе минских и стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил лидер государства.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.